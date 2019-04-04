بالصور... افتتاح مبنى القنصلية السعودية في العراق بحضور شخصيات رفيعة المستوى

أفادت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن افتتاح مبنى القنصلية السعودية لدى بغداد بحضور الوزير محمد علي الحكيم.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية العراقية: "يأتي ذلك كمؤشِر عمليّ على تعزيز التواصل بين بغداد والرياض، وحرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصلية، وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدَّسة في المملكة، لأداء الحج، والعمرة، وزيارة العتبات المُقدسة في العراق، ولتسهيل إجراءات حركة العمل، والتبادل التجاريّ بين البلدين".

وأعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أمس الأربعاء، أن السعودية تستعد لافتتاح قنصليتها في بغداد اليوم الخميس، وأكد على وجود تحضيرات لافتتاح ثلاث قنصليات أخرى في محافظات عراقية.

وكان وفد سعودي رفيع المستوى وصل، عصر أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، ويتوجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى المملكة العربية السعودية خلال أسبوعين.