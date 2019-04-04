روسيا: يواصل الإرهابيون في إدلب استعدادهم لاستفزازات باستخدام مواد سامة

وقالت في مؤتمر صحفي "كما ذُكر سابقًا، فإن الإرهابيين في إدلب يواصلون إعداد الاستفزازات باستخدام المواد السامة".
الجدير بالذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، كانا قد توصلا في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا).
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