السيسي يفتتح منتدى عالمي للبحث العلمي

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "بين الحاضر والمستقبل" في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح المنتدى، إن مشاركة مصر في الثورة الصناعية الرابعة باتت ضرورية، وأن عدم مشاركتها في الثورات الثلاث السابقة، يدفعها نحو المشاركة في الثورة الرابعة.

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ويناقش المنتدى، التعاون بين مؤسسات التعليم على مستوى العالم في كافة المجالات التكنولوجية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، وتعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار،.

كما يناقش التحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي إلى مستوى العالم، في ظل التغيرات والمستجدات المتسارعة في عالم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وما أحدثته الثورة الرابعة.

وناقش المنتدى في جلسته الأولى تأثير الثورة الصناعية الرابعة البازغة، على مجل سوق العمل، وفرص العمل وإعداد الخريجين لأسواق العمل، وتحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية، والتوسع في التخصصات الدراسية الحديثة، وأهمية التصنيفات العالمية، والمعايير المختلفة المستخدمة في تلك التصنيفات، وتطوير المناهج وفقًا لمتطلبات التنمية، وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي والابتكار.

يشارك فعاليات المنتدى نحو 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار وطلبة الجامعات، وأكثر من 300 شخصية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية، ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.