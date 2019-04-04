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16:11 04 أبريل/ نيسان 2019
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    مظاهرات الجزائر

    نائب سابق في البرلمان الجزائري يبين سيناريوهات المرحلة المقبلة في بلاده

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
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    أشار الكاتب الصحفي، النائب السابق في البرلمان الجزائري، محمد بوعزار، إلى أن "هناك قائمة لعشرة أشخاص من أرباب العمل السياسي تم نشرها مؤخرا، وتقضي بمحاسبتهم وشرع في الاستماع إليهم من طرف القضاء الجزائري".

    وقال بوعزار لبرنامج "عالم سبوتنيك"، على أثير راديو "سبوتنيك"، إن "المرحلة الحالية تهدف إلى حلحلة وتهدئة الأوضاع في البلاد"، موضحا أن "المحاسبة ستأتي لاحقا وتمس بعض الرموز، لأن الموقوفين أمام القضاء حاليا ليسوا وحدهم، بل يوجد من كان يسندهم في مختلف المواقع".

    تأسيس دولة القانون

    مظاهرات حاشدة في الجزائر احتجاجا على عبد العزيز بوتفليقة
    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    صحيفة: الجزائر أول بلد عربي يطيح بالرئيس سلميا
    وذكر بوعزار أن "هذه المرحلة تهدف أساسا إلى تركيز دعائم المرحلة المقبلة، بما يؤسس لدولة القانون بعيدا عن روح الانتقام، وانطلاقا مما يأتي به القانون ويرسخه ضمير القاضي المستند إلى أحكام القانون والدستور، بما في ذلك قانون العقوبات أو القوانين الأخرى، إضافة إلى القوانين التي ستنبثق عن المرحلة اللاحقة، التي سيتم فيها انتخاب رئيس شرعي جديد انطلاقا من الإرادة الشعبية".

    وبين بوعزار أن هناك "عدة سيناريوهات للمرحلة المقبلة في الجزائر، تتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، أي المزاوجة بين الحراك الشعبي والنظام في قيادة رئاسية جماعية، وهذه ستنظم المرحلة القادمة التي لا يمكن أن تتجاوز في أي الأحوال من 3 إلى 6 أشهر".

    وأضاف أن "السيناريو الثاني مُضمن في الدستور بشكل واضح في المادة 102، وتنص على أن من يخلف رئيس الدولة في حالة شغور المنصب، رئيس مجلس الأمة، لكن المشكلة في أن الحراك الشعبي حاليا يرفض أن يتولى السيد عبد القادر بن صالح هذه الفترة".

    حراك سياسي

    ويأمل بوعزار أن "يكون هناك مشاورات واسعة بين كل القوى الفاعلة من جيش وحراك وطبقة سياسية موالية ومعارضة"، مؤكدا على أن الطبقة السياسية باتت مرفوضة من الحراك الشعبي الذي تحرك تلقائيا ضد الممارسات السياسية في آخر سنوات الرئيس، حتى أصبحت هناك قوى غير دستورية".

    يحتفل الناس في الشوارع بعد أن قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الجزائر العاصمة
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
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    وقال النائب السابق في البرلمان الجزائري، إن "الجيش الجزائري متحكم في الأوضاع الأمنية، ويراقب الوضع عن كثب"، مبينا أنه "لا يمكن لأي جيش في العالم أن ينجح في ضبط الأمن إن لم يكن هناك تعاون شعبي ورغبة في المساهمة في ذلك"، مضيفا أن "المسيرات الشعبية السلمية بينت نضج الشعب الجزائري وحرصه على الأمن والاستقرار".

    المسامحة والصفح

    وأشار إلى أن "الجيش يحمي حدود بلد كبير يبلغ حجم قارة، فهي أكبر خمس مرات من فرنسا، في ظل حدود ملتهبة مع دول الجوار، فالجيش بحاجة إلى وعي المواطنين وهذا ما نلاحظه في الميدان".

    وكان الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، توجه برسالة للشعب الجزائري طلب فيها "المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير".

    وتحدث بوتفليقة عن حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع الجزائري، منذ إعلانه ترشحه لولاية رئاسية خامسة، في 22 فبراير/ شباط، معبرا عن أمله أن يأتي من يواصل قيادة البلاد نحو "آفاق التـقدم والازدهار".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    استقالة بوتفليقة, الجزائر, البرلمان الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, الجيش الجزائري
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