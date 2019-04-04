افتتاح المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر بمشاركة 55 دولة

افتتح اليوم الخميس في مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي... بين الحاضر والمستقبل"، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة والمحافظين، ورؤساء الجامعات وقيادات البحث العلمي، وممثلين عن شركات ومؤسسات تعليمية من 55 دولة عربية وأجنبية، ويستمر ثلاثة أيام.

القاهرة — سبوتنيك. ويهدف المنتدى، بحسب المنظمين، إلى تسويق وتدويل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إلى جانب تنظيم معرض على هامش فعاليات المنتدى، يضم نحو 85 عارضا للبرامج التعليمية والبحثية والأنشطة التي تقدمها الجامعات المصرية، في إطار خطة تسويق البرامج التعليمية في الجامعات المصرية، لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها.

التحول الرقمي

© REUTERS / Hannibal Hanschke السيسي: مصر تشارك في الثورة الصناعية الرابعة لعدم مشاركتها الثورات الثلاث السابقة

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، للصحفيين على هامش المؤتمر، إن "وجود علماء وخبراء دوليين في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، على المنصة، ومن بينهم الذين وضعوا استراتيجيات لدول.. ووجود هذه المنصة هو للتعامل والتنسيق ما بين الدول في مجالات كلنا نحتاجها".

وأضاف عبد الغفار أن "ما نتكلم حوله في الجلسة الافتتاحية هو الاستعداد العالمي للمستقبل والوظائف القادمة، والمخاوف تجاه تسارع التكنولوجيا على الوظائف الحالية، وكيفية استفادة الدول من هذا المنطق ليبقى لنا دور.. لابد أن يكون لنا دور في الثورة الصناعية الرابعة، وهذا الدور لكل فرد يجعل المجتمع يتحول إلى محو الأمية الرقمية. وهذا ما نناقشه خلال ثلاثة أيام المؤتمر، حتى نخرج بالمستوى الذي نأمله، ومخرجات تطبق ليس في مصر وحدها، بل على مستوى العالم".

وتابع وزير التعليم العالي المصري قائلا، "هناك 55 دولة ممثلة بشركات ومؤسسات وجامعات، من فرنسا والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، كلها ممثلة بمجموعة من الخبراء المشهورين، إضافة إلى وجود أكبر شركتين في مجال التحول الرقمي، وهم أيضا معنيين بالتدريب، واتفقنا على تدريب 10 آلاف مصري على التحول الرقمي وإنترنت الأشياء والسيارات ذاتية القيادة، وغيرها من المهارات والتخصصات، التي يحتاجها مجتمعنا".

الذكاء الصناعي

وكشف عبد الغفار عن أنه، في اجتماع مجلس الوزراء المصري، تم الاتفاق على إنشاء كلية للذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ، وقال، "هذا يتماشى مع توجهاتنا وخطواتنا على الأرض، وسيتم البدء فيها من هذا العام، وبذلك خلال سنوات نستطيع أن نعد جيل كامل معد لهذه التكنولوجيات الفائقة".

وشهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، افتتاح المنتدى، كما اجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور عبد الغفار ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، على هامش فعاليات المنتدى.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، إن "السيد وزير التعليم العالي عرض خلال الاجتماع آخر مستجدات خطة الوزارة لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بما فيها الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في مجال التعليم الجامعي والبحثي، وذلك عن طريق التوأمة بين الجامعات والمراكز المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة، على النحو الذي يسهم في تطوير المناهج التعليمية، واستخدام طرق التدريس الحديثة وتدريب الشباب في مختلف المجالات".

ثقافة العلم والمعرفة

وشدد السيسي، بحسب البيان، على "ضرورة الارتقاء بدور الجامعات ومنهجية البحث العلمي للمساهمة في تغيير ثقافة التعلم والمعرفة، ومن ثم دعم عملية بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وذلك باعتبارهما ركناً أساسياً في بناء الدولة العصرية الحديثة وركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة".

© AP Photo / Amr Nabil ضمان السلامة في مطارات الغردقة وشرم الشيخ ضمن برنامج زيارة لافروف إلى مصر

وأوضح راضي أن "السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بالعمل على تطوير واقع المقاربة التعليمية في مصر ، بما يساهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علمياً من المبتكرين والباحثين في ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة لمصر والإنسانية جمعاء للانطلاق نحو المستقبل، وذلك من خلال إيجاد آلية مؤسسية فعالة بالجامعات لاكتشاف الموهوبين والعقول النابغة".

ويتضمن المعرض تعريفا بالجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبرامج الأجنبية بالجامعات الخاصة والحكومية، ومشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مشاركة الهيئات الدولية المعنية بالتعليم العالي، والشركات المتخصصة في تطوير تكنولوجيا التعليم.