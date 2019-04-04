السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد (صور + فيديو)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن افتتاح مقر القنصلية السعودية في العاصمة بغداد.

وجرت مراسم افتتاح القنصلية السعودية في بغداد بمشاركة وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، ووزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان صدر عنها بهذا الصدد، إن ذلك يأتي "كمؤشر عملي على تعزيز التواصل بين بغداد والرياض، وحرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصلية، وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدسة في المملكة لأداء الحج، والعمرة، وزيارة العتبات المقدسة في العراق، ولتسهيل إجراءات حركة العمل، والتبادل التجاري بين البلدين".

Foreign Minister Mohamad A. Alhakim @maalhakim attended the opening ceremony of the consulate of the Kingdom of Saudi Arabia in #Baghdad@KSAmofaEN https://t.co/R6pB8A0s2k pic.twitter.com/T5ZxK3KPXD — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 4, 2019

وتعليقا على افتتاح القنصلية السعودية في بغداد، وصف المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، العلاقة بين العراق والسعودية بأنها "استراتيجية"، مشيرا إلى أن "العراق يمضي بتوازن وقوة لبناء مصالحه".

​وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي وسفيرها السابق لدى العراق ثامر السبهان، نشر اليوم الخميس، "سيلفي" من بغداد كتب معلقا "طعم العروبة الأصيل، كل الشكر والتقدير".

وأعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أمس الأربعاء، أن السعودية تستعد لافتتاح قنصليتها في بغداد اليوم الخميس، وأكد على وجود تحضيرات لافتتاح ثلاث قنصليات أخرى في محافظات عراقية.

وكان وفد سعودي رفيع المستوى وصل، عصر أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، ويتوجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى المملكة العربية السعودية خلال أسبوعين.