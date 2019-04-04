السفير الفلسطيني في موسكو: لقاء المالكي ولافروف المقبل له أهمية استثنائية

موسكو — سبوتنيك. وأشار السفير الفلسطيني لدى روسيا في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن الأهمية تأتي في ظل تطورات سياسية معقدة في المنطقة، وخاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية على الجولان، كما الحديث المتزايد عن "صفقة القرن"، معربا عن ثقة الجانب الفلسطيني بدور موسكو وإمكانياتها في هذا الشأن.
وشدد نوفل على ثقة فلسطين بروسيا ودورها وقدرتها على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضايا المنطقة بالمجمل، فقال: "نحن نثق بروسيا في هذا الموضوع وبإمكاناتها الوقوف جديا إلى جانب قضايا المنطقة بالمجمل".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017.
وأضاف ترامب أن إعلانه يمثل بداية لنهج جديد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال ترامب: "القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية والكنيست والمحكمة العليا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)