السفير الفلسطيني في موسكو: لقاء المالكي ولافروف المقبل له أهمية استثنائية

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن لقاء وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى الحوار العربي الروسي المقبل في 15-16 نيسان/ أبريل، له "أهمية استثنائية".

موسكو — سبوتنيك. وأشار السفير الفلسطيني لدى روسيا في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن الأهمية تأتي في ظل تطورات سياسية معقدة في المنطقة، وخاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية على الجولان، كما الحديث المتزايد عن "صفقة القرن"، معربا عن ثقة الجانب الفلسطيني بدور موسكو وإمكانياتها في هذا الشأن.

© Sputnik . Alexey Malgavko فلسطين تدعم روسيا بشأن قضية القرم

وقال السفير خلال حواره: "لقاء رياض المالكي مع الوزير [الروسي سيرغي] لافروف يكتسي أهمية استثنائية. يأتي في ظل تطورات سياسية معقدة بعد الاعتراف الأمريكي في موضوع القدس وفي موضوع الجولان، وفي كل هذه التداعيات، والحديث عن صفقة القرن. كل هذه القضايا تكون مجالا للحديث ودور روسيا المحتمل في الفترة القادمة".

وشدد نوفل على ثقة فلسطين بروسيا ودورها وقدرتها على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضايا المنطقة بالمجمل، فقال: "نحن نثق بروسيا في هذا الموضوع وبإمكاناتها الوقوف جديا إلى جانب قضايا المنطقة بالمجمل".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017.

وأضاف ترامب أن إعلانه يمثل بداية لنهج جديد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال ترامب: "القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية والكنيست والمحكمة العليا".