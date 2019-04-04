كاتب سعودي يشعل الجدل بتصريح مثير: الملك سلمان قرأ 120 ألف كتاب (فيديو)

قال الكاتب السعودي، نايف الحربي، إن الملك سلمان بن العزيز آل سعودي، رمز عربي وإسلامي، ورمز للثقافة والمثقفين.

قال الحربي خلال مشاركته في أحد برامج قناة "السعودية 24" إن الملك كثيرا ما يطلق عليه المثقف ويقال إنه قرأ في حياته نحو 120 ألف كتاب"، ليفجر موجة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل ناشطين، قالوا إن الرقم الذي ذكره لا يمكن لعقل أن يتقبله.

لو افترضنا أن الملك سلمان قرأ كل يوم كتابا فإنه سيحتاج الى 329 عاما تقريبا لقراءة 120 ألف كتاب. ما هذا الهراء… pic.twitter.com/1vgi3cXxJ5 — Mohammed Qudah (@MqQudah) April 2, 2019

وأجرى بعض الناشطين عملية حسابية للرقم الذي ذكره الحربي، فظهر أن هذا الرقم من المستحيل أن يتحقق، معتبرين أن مثل هذه التصريحات تضر بالقيادة السعودية أكثر مما تنفعها.

بواقع 5 كتب يوميا.. كاتب سعودي: #الملك_سلمان قرأ 120 ألف كتاب!

ما تعليقك؟ pic.twitter.com/uIfUIvTD9B — Arabi21 TV (@Arabi21TV) April 4, 2019

وكان الملك السعودي، قد غادر تونس العاصمة، مساء الأحد، بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي تستضيفها المدينة، وأقلعت طائرة العاهل السعودي قبل انتهاء الجلسة الافتتاحية، وكان في وداعه بالجناح الرئاسي لمطار تونس قرطاج الدولي رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

وألقى الملك سلمان كلمة خلال انطلاق أعمال القمة العربية في تونس كانت الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، علما بأن السعودية ترأست الدورة السابقة من هذا الاجتماع في 2018، ولم يحضر العاهل السعودي الجزء الأكبر للجلسة الافتتاحية.