المدفعية الفرنسية تنهي مهمتها بين سوريا والعراق

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، اليوم الخميس، عن انتهاء مهمة كتيبة المدفعية الفرنسية الموجودة على الحدود العراقية السورية، التي كانت تدعم العمليات ضد تنظيم "داعش".

قال باتريك ستايغر في مؤتمر صحفي إن "كتيبة المدفعية قد أنهت مهمتها التي قامت بها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، وفق موقع "السومرية".

ويشار إلى أن الكتيبة مؤلفة من 3 مدافع، يبلغ مداها 40 كم، وكانت منتشرة في العراق منذ أيلول/ سبتمبر 2016. كما أنها شاركت في تحرير مدينة الموصل انطلاقا من قاعدة القيارة المتقدمة.

بعد ذلك تمركزت الكتيبة بالقرب من مدينة القائم العراقية، على الحدود السورية العراقية، حيث قدمت الدعم لقوات "قسد" للقضاء على تنظيم "داعش" في آخر جيوبه.