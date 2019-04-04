مصدر عسكري يؤكد وصول قادة من تنظيم القاعدة المتمركزين في سوريا إلى ليبيا

قال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، إنه "وردت لنا معلومات مؤكدة عن وصول عدد من قادة تنظيم "القاعدة" المتمركزين في سوريا إلى غرب ليبيا".

© REUTERS / Esam Al-Fetori متحدث الجيش الليبي: انتهى الكلام مع السراج وسنعلمه معنى كلمة النفير

بنغازي — سبوتنيك. وأكد المصدر عسكري الليبي تلقي معلومات حول وصول عدد من قيادات تنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا) المتمركزين في سوريا إلى غرب ليبيا، ما أدى إلى تسريع العمليات العسكرية باتجاه المناطق الغربية والعاصمة طرابلس.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس إن "الجيش اتخذ قرار لا رجعه فيه بالتقدم لتخليص العاصمة والمدن الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة على وصول عدد من قادة تنظيم القاعدة المتمركزين في سوريا إلى غرب ليبيا واصبحوا الآن في ضواحي العاصمة طرابلس".

وتابع: "وهذا من الأسباب التي تعجل بدخول الجيش لهذه المناطق".

كما أكد المصدر "وجود تنسيق مع عدد كبير من الكتائب والضباط الموالية لـ(رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز) للسرّاج".