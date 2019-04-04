مصدر عسكري يؤكد وصول قادة من تنظيم القاعدة المتمركزين في سوريا إلى ليبيا

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس إن "الجيش اتخذ قرار لا رجعه فيه بالتقدم لتخليص العاصمة والمدن الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة على وصول عدد من قادة تنظيم القاعدة المتمركزين في سوريا إلى غرب ليبيا واصبحوا الآن في ضواحي العاصمة طرابلس".
وتابع: "وهذا من الأسباب التي تعجل بدخول الجيش لهذه المناطق".
كما أكد المصدر "وجود تنسيق مع عدد كبير من الكتائب والضباط الموالية لـ(رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز) للسرّاج".
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