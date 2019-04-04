الدفاع العراقية تعلن مقتل 14 عنصرا من "داعش" بقصف جوي شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، مقتل 14 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بقصف لطيران الجيش شمالي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إن "أبطال طيران الجيش يتمكنون من قتل 14 من جرذان داعش بعدما أخرجتهم السيول من جحورهم"، لافتة إلى أنه "كان لسيول الأمطار الأثر الفعال في إخراج جرذان داعش من جحورهم في وادي قرحة جنوب غرب داقوق".

وأضافت "تمكن أبطال طيران الجيش من استهدافهم والقضاء عليهم وقتل أعداد كبيرة منهم في طيران مستمر كان للطلعة الأولى قتل 6 من إرهابيي داعش والطلعة الثانية تمكنوا من قتل 8 إرهابيين".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.