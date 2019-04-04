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22:13 04 أبريل/ نيسان 2019
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    وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي

    محلل: افتتاح القنصلية السعودية في بغداد يحمل رسائل عديدة

    Twitter/ gulfonline
    العالم العربي
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    تتنامى العلاقات السعودية العراقية منذ عام 2015 بشكل مضطرد، ووفق ثوابت ومصالح مشتركة في إطار خطط وطموحات البلدين، في ظل الفضاء العربي الواسع، ويرى الخبراء أن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد اليوم الخميس كان تتويجا لتلك العلاقة ورسالة سلام.

    قال عبد الله العساف، المحلل السياسي السعودي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، "إن العلاقات السعودية العراقية تشهد اليوم علاقات غير مسبوقة خلال العقود الثلاثة الماضية، ترجمت بافتتاح القنصلية في بغداد وهذا يعكس التنامي المستمر في العلاقات بين الجانبين منذ العام 2015 حتى اليوم".

    الخارجية العراقية
    facebook/Basra
    السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد (صور + فيديو)
    وأضاف المحلل السياسي السعودي، "إن العلاقات المنفتحة اليوم بين الرياض وبغداد تعكس اهتمام السياسة الخارجية السعودية بمحيطها العربي، ومحاولة احتضان جميع الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية، فلم تكن الرياض غائبة يوما عن قضايا أمتها العربية، فبادرت بالأمس القريب برفض القرار الأمريكي وطالبت بوحدة الأراضي العربية في سوريا".

    وتابع العساف: "أتمنى على رجال السياسة والثقافة والدين في العراق أن يستثمروا هذه الفرصة ويتجهوا نحو حاضنتهم العربية، وعليهم الا يوزعوا الولاءات إلا باتجاه مصلحة العراق أينما كانت".

    وأكد المحلل السياسي، أن السعودية ليس لديها أطماع في شبر واحد من أراضي العراق، وافتتاح القنصلية لا يحمل أي رسائل سياسية لأحد في المنطقة، بل إن افتتاح القنصلية في بغداد يؤكد على التفاهمات والمصالح المشتركة للبلدين والتنسيق العالي رفيع المستوى عن طريق المجلس التنفيذي المشترك، أثمر في النهاية عن وجود قنصلية لرعاية المصالح السعودية في العراق.

    واستطرد: "كما أن الخطة السعودية 2030 تطمح لتنويع سلتها الاقتصادية، فهى تطمح مرة أخرى لتنويع سلتها السياسية مع الجميع وتفتح ذراعيها لكل من يحقق الأمن العربي العام وليس لمن يعاكس الأمن العربي ويزرع الفتن".

    وكانت المملكة العربية السعودية قد افتتحت اليوم الخميس، قنصليتها في بغداد، بحضور رئيسي الجانبين السعودي والعراقي في مجلس التنسيق المشترك، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قنصلية, سفارة, العالم العربي, أخبار العالم العربي, تعاون, ماجد بن عبد الله القصبي, السعودية, بغداد, الرياض, العراق
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