ظهور مفاجئ للأمير محمد بن نايف... ماذا قال وماذا فعل عندما تم إيقاف سيارته (فيديو)

عاد ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، للظهور من جديد، وهذه المرة أثناء قيادته لسيارته.

تداول مغردون على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، مقطعا عفويا لابن نايف، خلال تناوله لحليب من راعي في مزرعته، حسب ادعائهم.

ويظهر الأمير السعودي في الفيديو وهو داخل سيارته، بينما يقدم له أحد رعاة الإبل إناءا ممتلئا بحليب الإبل.

وتفاعل المغردون السعوديون مع الفيديو، وأعادوا نشره عبر حساباتهم على "تويتر"، بعبارات الثناء على تواضع الأمير والدعاء له.

حفظك الله ورعاك

مقطع عفوي لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف حفظه الله pic.twitter.com/ACVBmYL7gI — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) April 4, 2019

وقال المغرد نواف بن محمد: "الأمير الإنسان المتواضع محمد بن نايف بن عبد العزيز في ضيافة راعي إبل".

الأمير الإنسان المتواضع محمد بن نايف بن عبدالعزيز في ضيافة راعي أبل…♡..♡ pic.twitter.com/0zAMDgqD1h — نواف محمد (@NmNwafmhmd) April 4, 2019

بينما شارك المغرد حمد حميد الصبحي مقطع الفيديو، وعلق: "محمد بن نايف جعله عافيه يابو نايف الله يحفظك ويطول بعمرك".

#محمد_بن_نايف جعله عافيه يابو نايف الله يحفظك ويطول بعمرك ❤️ pic.twitter.com/qVlaiyGm1i — حمد حميد الصبحي (@h_alhrpiy) April 4, 2019

وأعفا الملك سلمان بن عبد العزيز، منتصف 2017، ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف، من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مسندا ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

ومنذ إعفائه يظهر الأمير، البالغ من العمر 60 عاما، في مناسبات العائلة بين فترة وأخرى، لينفي بذلك صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية عقب إعفائه من مناصبه.