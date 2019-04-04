مع مواطن سعودي... أحدث ظهور لحسني مبارك وزوجته (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته، قيل إنها الظهور الأحدث للرئيس وزوجته علانية.

ونشر الشاعر السعودي حسان الطيار، الذي يصف نفسه على حسابه في "تويتر" أنه "أول شاعر خليجي" يحيي أمسية شعرية على مسرح دار الأوبرا المصرية، الصور خلال زيارة له إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته.

وقال الطيار على موقع "تويتر": "تشرفت وزوجتي باللقاء والسلام على الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق والسيدة سوزان مبارك ونجليهما علاء وجمال مبارك".

وتابع "غمرنا كرم هذه الأسرة العظيمة التي أعجزت الكلمات عن التعبير والتقدير".

تشرفت وزوجتي بلقاء والسلام على

صاحب الفخامة السيد الرئيس#محمد_حسني_مبارك#رئيس_جمهورية_مصر_العربية_الأسبق

وصاحبة الرفعة

السيدة #سوزان_مبارك

وأصحاب السيادة

الأستاذ #علاء_مبارك

والأستاذ #جمال_مبارك

غمرنا كرم هذه الأسرة العظيمة التي أعجزت الكلمات عن التعبير والتقدير



وللصور بقية pic.twitter.com/2jhnhrjWXp — حسان الطيار (@AlTayyarPoet) April 4, 2019

ومنذ تنحيه عن الرئاسة في 2011، نادرا ما يظهر مبارك علانية أو عبر وسائل الإعلام.