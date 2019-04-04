"إجرام أزكم أنوف العالم"... الحوثي يعلق على تبني النواب الأمريكي قرارا لإيقاف دعم التحالف في اليمن

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، إقرار مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وقال الحوثي عبر حسابه بموقع "تويتر": "تبني النواب الأمريكي لقرار إيقاف الدعم عن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي تأكيدا على أن إجرام العدوان قد أزكم أنوف العالم".

وأضاف الحوثي: "لم يعد بوسع من يدعي الديمقراطية السكوت على ما يرتكبه نظامه من مجازر وحصار وجرائم حرب وأن استمرارها أو السكوت عليها محرج وإفلاس سياسي عسكري مُجرم".

تبني النواب الامريكي لقرار ايقاف الدعم عن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي

تاكيدا ع ان اجرام العدوان قد أزكم انوف العالم ولم يعدبوسع من يدعي الديمقراطيةالسكوت على مايرتكبه نظامه من مجازر وحصار وجرائم حرب وان استمرارها او السكوت عليهامحرج وافلاس سياسي عسكري مُجرم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 4, 2019

يذكر أن مستشارو البيت الأبيض، قد أوصوا في شهر مارس/ آذار، بأن يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد قرار ينهي دعم واشنطن للحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت، في فبراير/ شباط الماضي، على مشروع قرار بشأن تعليق الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن. إذ صوت لصالح القرار 248 صوتا مقابل 177 ضد.

وتدعم الولايات المتحدة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.