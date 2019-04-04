كمية الألغام التي زرعها "أنصار الله" صنفت اليمن الأعلى معدلا منذ الحرب العالمية الثانية

قال مساعد المدير العام لمشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن خالد العتيبي، إن "كمية الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الثلاث الماضية، صنفت اليمن الأعلى معدلا منذ الحرب العالمية الثانية".

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، في احتفال بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، احتفاءً باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.

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وأضاف العتيبي، إن "الفرق الهندسية العاملة في مشروع (مسام) والبالغة 32 فريقاً تمكنت من نزع أكثر من 55 ألف لغم وعبوة ناسفة بمختلف أشكالها وأنواعها في خمس محافظات يمنية فقط منذ انطلاق المشروع بعد منتصف العام الماضي 2018م".

من جهته، دعا وكيل أول محافظة مأرب علي الفاطمي في كلمته "المجتمع الدولي إلى الالتفات للخطر الكبير الذي يتهدد حياة اليمنيين حاضرا ومستقبلا بسبب الألغام التي زرعتها وتزرعها ميليشيا الحوثي، وتقديم الدعم لليمن من أجل التخلص منها".

وأكد على أن "كارثة الألغام تمثل جريمة من جرائم الحرب، وواحدة من النتائج الكارثية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران".