كمية الألغام التي زرعها "أنصار الله" صنفت اليمن الأعلى معدلا منذ الحرب العالمية الثانية

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، في احتفال بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، احتفاءً باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.
من جهته، دعا وكيل أول محافظة مأرب علي الفاطمي في كلمته "المجتمع الدولي إلى الالتفات للخطر الكبير الذي يتهدد حياة اليمنيين حاضرا ومستقبلا بسبب الألغام التي زرعتها وتزرعها ميليشيا الحوثي، وتقديم الدعم لليمن من أجل التخلص منها".
وأكد على أن "كارثة الألغام تمثل جريمة من جرائم الحرب، وواحدة من النتائج الكارثية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران".
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