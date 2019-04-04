الحكومة المغربية ترد على تحذيرات أمريكا من هجمات إرهابية

ونقل موقع "هسبريس" المغربي ما جاء على لسان الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، اليوم الخميس: إن السلطات الأمنية متأهبة على أعلى مستوى من أجل الحفاظ على أمن البلاد وحماية سلامته ووحدته.

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جاءت تصريحات الخلفي خلال ندوة صحفية، عقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أن الاستراتيجية الأمنية للمغرب أثبتت فعاليتها وقوتها.

وأضاف الخلفي أنه تم التصدي بشكل استباقي للمخاطر الإرهابية التي هددت المملكة المغربية في العديد من المناسبات، موضحًا أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب ملف المغاربة العائدين من القتال في بؤر التوتر وتحديدًا بسوريا والعراق.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد حذرت يوم أمس الأربعاء، من إمكانية وقوع هجمات إرهابية في المغرب، وقالت عبر موقعها الرسمي: إن "الإرهابيين قد يهاجمون دون سابق إنذار، أو يستهدفون المواقع السياحية ومناطق النقل والتسوق والمراكز التجارية، والمنشآت الحكومية المحلية في المغرب".

ونصحت الخارجية الأمريكية المتوجهين إلى المملكة المغربية بـ"البقاء في حالة تأهب، وتجنب المظاهرات والأماكن المزدحمة، مشددة على ضرورة أن يتوفر لدى المسافرين الأمريكيين إلى الخارج خطة لحالات الطوارئ دائمًا، وذلك انطلاقًا من دليل المسافر الذي يتم توفيره على الإنترنت".