مصر تعرب عن بالغ قلقها إزاء الوضع في ليبيا

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح الخميس في عددٍ من المناطق الليبية، وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد.

القاهرة — سبوتنيك. كما أكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كافة الأراضي الليبية.

© REUTERS / POOL البعثة الأوروبية تطالب صناع القرار في ليبيا التصرف بمسؤولية

وكان قد أمر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، لاستهداف ما وصفها بالجماعات الإرهابية. وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وكانت بريطانيا قد طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، بسبب تصعيد الوضع في ليبيا.