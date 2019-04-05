ليبيا... قوات المنطقة الغربية تستعيد سيطرتها على بوابة عسكرية غرب طرابلس

أفاد مصدر محلي في العاصمة الليبية طرابلس اليوم جمعة 5 أبريل/نيسان، أن قوات المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس قد سيطرت على بوابة كوبري 27 العسكرية، بعد انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر المحلي لوكالة سبوتنيك، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه إن "قوات المنطقة الغربية قد استعادة السيطرة على بوابة لـ 27 العسكرية غرب طرابلس الواقع بين مدينة الزاوية وورشفانة وتبتعد عن العاصمة حوالي 20 كيلومترا".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori قوات حفتر: إصابة جنديين خلال الزحف نحو طرابلس

وأضاف المصدر أن "الكتيبة 107 أحدى كتائب للواء 106 التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي التي سيطرت على البوابة 27 في وقت سابق صغيرة وانطلقت من مدينة صرمان لذلك انسحبت من تمركزها".

في سياق متصل، قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات الليبية، أمس الخميس، إن العمليات العسكرية الفعلية لتحرير طرابلس قد بدأت وأن المشير خليفة حفتر يتابع التطورات بنفسه.

أكد الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن الهدف الرئيس من العمليات العسكرية الجارية هو طرابلس، مشيرا إلى أهمية إيجاد بيئة مناسبة لأي عمل مدني وسياسي، وقال المسماري، في كلمة له اليوم الخميس، إن "الهدف الرئيسي لهذه العمليات هو طرابلس".