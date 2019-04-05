ليبيا... قوات المنطقة الغربية تستعيد سيطرتها على بوابة عسكرية غرب طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر المحلي لوكالة سبوتنيك، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه إن "قوات المنطقة الغربية قد استعادة السيطرة على بوابة لـ 27 العسكرية غرب طرابلس الواقع بين مدينة الزاوية وورشفانة وتبتعد عن العاصمة حوالي 20 كيلومترا".
في سياق متصل، قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات الليبية، أمس الخميس، إن العمليات العسكرية الفعلية لتحرير طرابلس قد بدأت وأن المشير خليفة حفتر يتابع التطورات بنفسه.
أكد الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن الهدف الرئيس من العمليات العسكرية الجارية هو طرابلس، مشيرا إلى أهمية إيجاد بيئة مناسبة لأي عمل مدني وسياسي، وقال المسماري، في كلمة له اليوم الخميس، إن "الهدف الرئيسي لهذه العمليات هو طرابلس".
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