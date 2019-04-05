اليمن... مواجهات شرق مدينة الحديدة والجيش يعطب عربة لـ"أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني في الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" استهدفوا بالرشاشات الثقيلة مواقع للجيش في شارع صنعاء وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.
وأضاف أن قوات الجيش أعطبت عربة لـ"أنصار الله" بعد استهدافها مجمع إخوان ثابت الصناعي ومستشفى 22 مايو شرق المدينة.
من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم أنصار الله، الجيش اليمني بشن قصف بقذائف مدفعية وبي 10 باتجاه كلية الهندسة وجامع الوحيين وشارع الخمسين وسيتي ماكس شرق الحديدة.
وذكرت أن الجيش اليمني استهدف بقذائف المدفعية حارة الضبياني ومدينة الشعب وفندق الاتحاد شمال شرقي الحديدة.
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