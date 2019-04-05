رد ناري من قطر على بيان "دول المقاطعة"

ردت دولة قطر، يوم أمس الخميس، على بيان الدول الأربع المقاطعة لها، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بشأن استضافة الدوحة لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي.

ووصف مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، مقاطعة الدول الأربع لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في قطر بـ"المضحك، وليس له أهمية".

وقال الرميحي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": إن "تأكيد دول العالم على الحضور وسط مشاركة غير مسبوقة لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تجعل من مقاطعتكم للاجتماع أمرا مضحكا وليس له أهميه تذكر، ويزيد من عزلتكم".

تأكيد دول العالم على الحضور وسط مشاركة غير مسبوقة "لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي " تجعل من مقاطعتكم للأجتماع امر مضحك وليس له أهميه تذكر ويزيد من عزلتكم https://t.co/Jahlj1ZZSC — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) April 4, 2019

وجاء رد الرميحي عقب إعلان "الإمارات والسعودية ومصر والبحرين"، في وقت سابق أمس الخميس، عدم مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، كونها تعقد في قطر.

وقال بيان مشترك نشرته "وكالة الأنباء الإماراتية"، إن الدول الأربع قدمت بيانا خلال أعمال الدورة السابقة التي عقدت في جنيف "تضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية، والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر، ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع".

" الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب" تصدر بياناً مشتركاً بشأن استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ١٤٠ للاتحاد البرلماني الدولي.#وامhttps://t.co/ZqMTmmte7i pic.twitter.com/xlblRwmYYr — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 4, 2019

ومن المقرر، أن تستضيف الدوحة أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد، والتي ستبدأ يوم غد السبت 6 أبريل وحتى الـ10 من الشهر ذاته.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران 2017، بسبب مطالب رفضت الدوحة تلبيتها وقالت إنها تتضمن انتهاكا لسيادتها.