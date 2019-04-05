الملك سلمان في رسالة لزعيم عربي: أمنكم من أمن السعودية

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، اهتمامه بتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، وتعزيزها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وطلب الملك سلمان، خلال استقباله رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، "نقل تحياته إلى الملك عبد الله الثاني وتقديره للدور الذي يقوم به جلالته من تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقال إن "أمن الأردن واستقراره من أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، مؤكدا دعمه للأردن وتعزيز علاقاته معه في كل المجالات".

#خادم_الحرمين_الشريفين يتسلّم رسالة من جلالة ملك #الأردن،وقام بتسليم الرسالة دولة رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز،خلال استقبال الملك المفدى له ولعدد من أعضاء مجلس الأعيان الأردني اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في #الرياض.https://t.co/5OWANv5u3x#واس pic.twitter.com/8hapnmyAAT — واس (@spagov) April 4, 2019

من جانبها، قالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن "الفايز، نقل رسالة خطية من جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر فيها عن أطيب تحياته وخالص أمنياته لأخيه خادم الحرمين، بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، واعتزاز جلالته بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين".

وأكد ملك الأردن في رسالته، حرصه على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، خصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، والتي تتطلب العمل معا في سبيل الحفاظ على مصالحها وخدمة قضاياها العادلة".

وثمن الملك عبد الله "جهود العاهل السعودي في تحقيق التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها، والمساعي التي يبذلها لتعزيز مسيرة التضامن العربي والإسلامي"، معبرا عن "عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، على المواقف الأخوية النبيلة الداعمة للأردن، ومتمنيا له دوام الصحة والعافية وأن يتحقق للشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين".