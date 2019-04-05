روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية.

موسكو-سبوتنيك. الخروقات توزعت في محافظات حلب (2) وإدلب (2) و حماة (2) ، وذلك في حين رصد الجانب التركي 29 خرقا في محافظات حماة (15) وإدلب (7) وحلب (5) واللاذقية (2).

وأشارت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة نفذ 2092 عملية إنسانية، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3325.11 طن.

وأضافت الدفاع الروسية أنه خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.