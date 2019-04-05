طائرات كويتية محملة بالمساعدات الإنسانية تتجه الى إيران

قامت الكويت بإرسال عدد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية للأشخاص المتضررين من الفيضانات في إيران، وتضمنت معدات للبحث عن المفقودين بالإضافة لمضخات كبيرة لسحب المياه.

أفادت مصادر كويتية وإيرانية لـ"سبوتنيك" عن إرسال الكويت لمساعدات إنسانية لإيران، في المناطق التي تعاني من الفيضانات.

حيث أرسلت معدات خاصة للبحث عن المفقودين بالإضافة لمواد خاصة تابعة لجمعية "الهلال الاحمر"، بالإضافة للأدوية والمواد الغذائية.

© Photo / Kuwait News Agency (KUNA) الكويت ترسل مساعدات إنسانية لضحايا الفيضانات في إيران

وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع أمطارا غزيرة وسيولا جارفة في العديد من المدن منها خاصة في غلستان وشيراز، ما أدى إلى مصرع وإصابة مئات المواطنين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.

© Photo / Kuwait News Agency (KUNA) الكويت ترسل مساعدات إنسانية لضحايا الفيضانات في إيران

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأنهار في بعض مناطق إيران في انقطاع التيار الكهربائي. وفقا للسلطات الإيرانية ، حيث قتل حتى الآن 70 شخصا بسبب الفيضان.