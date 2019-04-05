لبنان يفتتح الاعتماد لشركات النفط الأجنبية في المناطق البحرية

صرحت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني بأن الحكومة اللبنانية وافقت على فتح اعتماد الشركات الأجنبية التي ترغب في العمل على تطوير خمسة حقول نفط وغاز، جديدة في المياه الإقليمية اللبنانية.