اللواء أحمد المسماري: العملية العسكرية لن تقف حتى الانتهاء منها بشكل كامل

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أنه لن يتم أيقاف العملية العسكرية حتى الانتهاء منها بشكل كامل، مشيراَ إلى أن التقدم نحو طرابلس يجري بخطى بطيئة، ولكن ثابتة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المسماري في مقابلة هاتفية حصرية لوكالة "سبوتنيك": "تستخدم في هذه المعركة كافة أنواع الأسلحة، وهذه أول اشتباكات حقيقية، فالاشتباكات في اليومين الماضيين، كانت مناوشات فقط".

© REUTERS / REUTERS TV مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الليبي يسيطر على عدة مناطق جنوب غربي طرابلس

وأضاف المسؤول الليبي: "نظراً للظروف المحيطة بالعملية لا نستطيع أن نؤكد موعداً زمنياً، لكن نحن نؤكد بأننا لن نوقف العملية حتى الانتهاء منها بشكل كامل، وتحقيق جميع النتائج المرجوة من هذه العملية".

وأردف قائلا: "الأمور تسير بحسب ما هو مخطط له مسبقاً، وما زلنا نتقدم بخطى بطيئة لكن ثابتة".

وفي السياق نفسه، أضاف المسماري: "الاشتباكات تدور منذ حوالي ساعتين، ما بين منطقتي السواني والعزيزية، حيث وصلت إمدادات للجماعات المسلحة من قبل أخرى إرهابية من

ومن جهة ثانية اتهم المتحدث الرسمي بريطانيا بدعم الإرهاب، بعد دعوتها لاجتماع مجلس الأمن، بخصوص ليبيا ووقف الهجوم على جماعة "الإخوان المسلمين".

وكان قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أمر يوم، الأمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية، طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية. وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وبدأ الهجوم بالسيطرة على مدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوبي طرابلس، بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء المتمركز في طرابلس، فائز السراج.