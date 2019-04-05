اللواء أحمد المسماري: العملية العسكرية لن تقف حتى الانتهاء منها بشكل كامل

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أنه لن يتم أيقاف العملية العسكرية حتى الانتهاء منها بشكل كامل، مشيراَ إلى أن التقدم نحو طرابلس يجري بخطى بطيئة، ولكن ثابتة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المسماري في مقابلة هاتفية حصرية لوكالة "سبوتنيك": "تستخدم في هذه المعركة كافة أنواع الأسلحة، وهذه أول اشتباكات حقيقية، فالاشتباكات في اليومين الماضيين، كانت مناوشات فقط".

وأضاف المسؤول الليبي: "نظراً للظروف المحيطة بالعملية لا نستطيع أن نؤكد موعداً زمنياً، لكن نحن نؤكد بأننا لن نوقف العملية حتى الانتهاء منها بشكل كامل، وتحقيق جميع النتائج المرجوة من هذه العملية".

وأردف قائلا: " الأمور تسير بحسب ما هو مخطط له مسبقاً، وما زلنا نتقدم بخطى بطيئة لكن ثابتة".

يتبع…