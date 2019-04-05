هنية: هناك حراك إيجابي في مباحثات التهدئة بوساطة مصرية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن مسيرات العودة ستستمر ولن تتوقف إلا بفك الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ اثنتي عشرة سنة.

رام الله — سبوتنيك وذكر هنية "أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مسيرات العودة إلا بإنهاء الحصار على طريق إنهاء الاحتلال".

© AP Photo / Adel Hana رغم النفي الإسرائيلي... تقارير عن صفقة تبادل أسرى مع حماس

وأضاف رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خلال خطبة الجمعة، في أحد مساجد شمال غزة "أن حماس تتحرك في ثلاثة مسارات للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني حيث أن هناك حراكا إيجابيا في مباحثات التهدئة بين الفصائل والاحتلال بوساطة مصرية".

وتابع هنية "قضيتنا ليست إنسانية إنها قضية تحرر وطني"، موضحا أن الوحدة خيار استراتيجي والمصالحة فريضة شرعية تتمثل في تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة من جميع الفصائل".

واعتبر أن تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية خطوة في الاتجاه المعاكس.

وتعمل المخابرات المصرية على إيصال الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل إلى تهدئة متبادلة عبر بنود واتفاق لم تتضح معالمه بعد.