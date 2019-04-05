بري: استبشر بمستقبل أكثر إشراقا للعراق

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم، أنه يتلمس مستقبلا أكثر إشراقا للعراق، مشيرا إلى أن حلول المشكلات التي يعاني منها البلد تكمن داخل المؤسسات العراقية، فيما أكد ضرورة تمتين الوحدة ومكافحة الفساد وعدم إبقاء الحكومة "بتراء".

وصرح بري، للسومرية نيوز، قبيل مغادرته العاصمة بغداد، أنه "بعد لقاء سماحة المرجع السيد السيستاني ولقاءاتي في بغداد، أعتقد أنني استبشر بمستقبل العراق أكثر فأكثر"، مشيرا إلى أنه "مهما اشتدت الخلافات فإن الحلول كامنة في المجلس النيابي وفي الوزارة وفي المسؤولين العراقيين".

وتابع بري "لا أعتقد أن هناك خطرا على التفرقة، موضحا "لم أحضر إلى بغداد من أجل مصلحة لبنانية، بل لمصلحة العراق السياسية قبل أي مصلحة أخرى، وأيضا زيارة الأماكن المقدسة والمرجعيات".

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وأشار بري إلى أن "مصلحة لبنان ليست بعيدة عن مصلحة العراق"، مشددا على أن "المرحلة الحالية ليست هينة على الإطلاق".

وأكد بري ضرورة "تمتين الوحدة ومحاربة الفساد وعدم الإبقاء على الحكومة بتراء لمدة طويلة"، مضيفا "أقدر الأعمال التي قام بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سواء مع الكويت أو الأردن أو مصر أو الأزهر أو السعودية وغيرها"، مشيرا إلى أن "العراق نقطة تواصل في جميع الحالات ولا يحسب على محور معين".