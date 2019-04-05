مصدر محلي: اشتباكات عنيفة بضواحي العاصمة طرابلس بين الجيش الليبي وقوات الوفاق

أفاد مصدر محلي في طرابلس الليبية اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة الآن بين القوات المسلحة الليبية (الشرق الليبي) مع قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق (الغرب الليبي) جنوب العاصمة طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن "اشتباكات عنيفة الآن تشهدها مناطق سوق الخميس أمسيحل واسبيعة بين كتيبة 22 القادمة من ترهونة والتابعة لقوات الجيش الليبي مع قوات حكومة الوفاق في طرابلس"، مضيفاً أن "هذه المناطق تقع جنوب طرابلس وبمسافة حوالي 30 كم".

وأشار شهود عيان، أن الاشتباكات الدائرة بالمدفعية الثقيلة بين قوات الجيش المتقدم من الشرق، وبعض الكتائب التابعة لقوات طرابلس.

وأكدت المصادر وصول تعزيزات كبيرة من الشرق وآليات مدرعة على مشارف العاصمة طرابلس، وأن بعضها متجه للزاوية.