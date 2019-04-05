غوتيريش يتجه إلى الرجمة للقاء المشير خليفة حفتر

توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مدينة الرجمة لإجراء مباحثات مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وذلك عقب لقاءه رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد مصدر عسكري ليبي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في طريقه إلى الرجمة من أجل لقاء القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر".

© REUTERS / REUTERS TV مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الليبي يسيطر على عدة مناطق جنوب غربي طرابلس

وكان مصدر محلي في طرابلس الليبية أفاد اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة الآن بين القوات المسلحة الليبية (الشرق الليبي) مع قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق (الغرب الليبي) جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "اشتباكات عنيفة الآن تشهدها مناطق سوق الخميس أمسيحل واسبيعة بين كتيبة 22 القادمة من ترهونة والتابعة لقوات الجيش الليبي مع قوات حكومة الوفاق في طرابلس".

وأضاف المصدر أن: "هذه المناطق تقع جنوب طرابلس وبمسافة حوالي 30 كم".

وأشار شهود عيان، أن الاشتباكات الدائرة بالمدفعية الثقيلة بين قوات الجيش المتقدم من الشرق، وبعض الكتائب التابعة لقوات طرابلس.

وأكدت المصادر وصول تعزيزات كبيرة من الشرق وآليات مدرعة على مشارف العاصمة طرابلس، وأن بعضها متجه للزاوية.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية الحدث" سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.