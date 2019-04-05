مصلي يقتل إماما في الركعة الثانية من صلاة الجمعة

قتل إمام مسجد، اليوم الجمعة، أثناء الصلاة، بعد قيام شاب بطعنه 3 مرات في أنحاء متفرقة من جسده.

وفي أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة، في أحد مساجد منطقة الهرم بالقرب من العاصمة القاهرة، قام أحد الشباب من المصلين، بتسديد 3 طعنات إلى جسد الإمام.

وسقط الإمام على الفور داخل المسجد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وحسب صحف محلية، تم القبض على المتهم، وتسليمه إلى قسم شرطة الهرم.