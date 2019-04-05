مصلي يقتل إماما في الركعة الثانية من صلاة الجمعة

وفي أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة، في أحد مساجد منطقة الهرم بالقرب من العاصمة القاهرة، قام أحد الشباب من المصلين، بتسديد 3 طعنات إلى جسد الإمام.
#بوابة_الوفد|شهود عيان على مقتل إمام #مسجد_الهرم: القاتل طعنه أثناء ركعتي السنة— بوابة الوفد (@alwafdportal) April 5, 2019
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وسقط الإمام على الفور داخل المسجد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.
وحسب صحف محلية، تم القبض على المتهم، وتسليمه إلى قسم شرطة الهرم.
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