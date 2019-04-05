تحذير عاجل من السلطات السعودية... "تخلصوا منه"

حذرت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، مواطني المملكة والمقيمين فيها، من استعمال أحد المكملات الغذائية الأمريكية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن المكمل الغذائي "فوريفر جين شيا"، لم يتم التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": إن الشركة المنتجة تسوق له بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته، موضحة أنّها "فوريفر جين شيا" غير مسجل لدى سجلاتها.

ونشرت "الغذاء والدواء" "إنفوجرافيك" يتضمن مزيدا من التفاصيل عن هذا المنتج، قائلة: إن علامته التجارية "فوريفر"، وبلد الصنع هو الولايات المتحدة الأمريكية، ويلزم هذا الحظر جميع تواريخ الصلاحية وكذا جميع التشغيلات.

تحذير من استخدام جميع التشغيلات للمكمل الغذائي فوريفر جين شيا (Forever Gin-Chia) لأنه يسوق بادعاءات طبية مضللة ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته، وغير مسجل لدى #الغذاء_والدواء. pic.twitter.com/28apmfXaZE — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 5, 2019

وأوضحت أنه لا يمكن التأكد من خلو هذا المنتج من مواد قد تكون مضرة بالصحة، ونصحت المستهلكين بعدم استخدامه والتخلص منه، وكذا تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وعدم شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إغلاق ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل ومصنع عطور في المنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص.

وقالت إن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات بلغ 39 ألفا و702 منتج مخالف، لعدم الإدراج وسوء التخزين.