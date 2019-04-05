تسجيل
17:56 05 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مظاهرات حاشدة في الجزائر احتجاجا على عبد العزيز بوتفليقة

    رئيس تحرير صحيفة جزائرية: الشعب خرج في الجمعة السابعة لتأييد الجيش

    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال نور الدين لعراجي، رئيس تحرير جريدة "الشعب" الجزائرية، إن تظاهرات اليوم الجمعة، تؤيد مؤسسة الجيش الوطني.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الشارع يؤكد على الخطوات التي اتخذها الجيش الجزائري بقيادة الفريق قايد صالح خلال الأيام الماضية.

    وأوضح لعراجي أن الشارع يؤكد دعمه للجيش في كل الإجراءات التي اتخذت، ضد ما وصف "بعصابة الفساد"، التي كانت وراء خروج التظاهرات ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حسب قوله.

    وتابع لعراجي أن المطالب المرفوعة في الشارع اليوم، تؤكد المساندة للجيش، رغم بعض الشعارات التي تطالب برحيل حكومة بدوي المشكلة حديثا، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سيتولى قيادة البلاد الفترة المقبلة طبقا للدستور.

    وأكد لعراجي أن إقالة منسق الأجهزة الأمنية المتواجد برئاسة الجمهورية اللواء بشير طرطاق، وإلحاق جهاز المخابرات بوزارة الدفاع مثل ما كان عليه في السابق، يؤكد التجاوب مع بعض المطالب أيضا.

    واستطرد لعراجي أن الجمعة السابعة للحراك الجزائري، سيعقبها بعض الهدوء بعدما تحققت كل المطالب، التي رفعها الشارع في الأيام الماضية، وتوقيف رموز الفساد طيلة الأعوام الماضية، وأن ملامح المشهد السياسي اليوم ستأخذ بعض الانفراج، خاصة بعد تولي الحكومة مهامها، والعمل على الترتيب للانتخابات، إلا أن بعض البؤر قد تطالب بإقالة حكومة بدوي الجديدة، لكن المسؤولية الواقعة على الحكومة الجديدة ستمنع أي أعضاء الحكومة من الاستقالة.

    إعفاء طرطاق

    وفي وقت سابق أعفي اللواء عثمان طرطاق، قائد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، وذلك بحسب ما أفادت قناة "النهار" الجزائرية.

    ونقلت القناة عن مصادر القول إن عثمان طرطاق، المدعو بشير، قد غادر مكتبه مساء أمس الخميس بصفته أيضا مستشار الرئيس المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.

    ويواصل الشارع الجزائري، تظاهراته للجمعة السادسة على التوالي، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة، فيما سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر، حسب الدستور الجزائري.

    انظر أيضا:

    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    "عين السلطان" في البلاد... السعيد بوتفيلقة "الرجل الذي حكم الجزائر من خلف الستار"
    صحيفة: الجزائر أول بلد عربي يطيح بالرئيس سلميا
    بوتفليقة يستقيل... فهل انتهت الأزمة في الجزائر؟
    أسباب استقالة بوتفليقة ومستقبل الجزائر الجديد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء أحد المشاركين في مهرجان رياضي بروريف (اختراق) في الساحة الرياضية الصغيرة لملعب لوجنيكي في موسكو
    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك