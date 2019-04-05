مصدر عسكري: الجيش الليبي يسيطر على منطقتين 40 كم جنوب طرابلس

أفاد مصدر عسكري في اللواء التاسع التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بأن الجيش الليبي قد تمكن من السيطرة على منطقتين جنوب العاصمة طرابلس بعد اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الجمعة.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد المصدر العسكري أن "الجيش الوطني الليبي قد تمكن من السيطرة على منطقتي سوق الخميس امسيحل وسوق السبت اللتان يبتعدان عن جنوب العاصمة طرابلس حوالي 40 كم، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم الجمعة بين الجيش الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق".

وأكدت مصادر محلية من منطقة غريان نشوب اشتباكات عنيفة بمنطقة الهيرة، الرابطة بين طرابلس وغريان.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات تبعد عن العاصمة بنحو 25 كيلو مترا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أنه لن يتم أيقاف العملية العسكرية حتى الانتهاء منها بشكل كامل، مشيراَ إلى أن التقدم نحو طرابلس يجري بخطى بطيئة، ولكن ثابتة.