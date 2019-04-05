غوتيريش يغادر ليبيا بـ"قلق بالغ" ويأمل تجنب المواجهات في طرابلس وحولها

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يغادر ليبيا بقلق بالغ وأعرب عن أمله في تجنب مواجهات داخل وحول العاصمة طرابلس.

القاهرة — سبوتنيك. وقال غوتيريش في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة "أغادر ليبيا بقلق شديد. ما زلت آمل تجنب المواجهة الدموية في طرابلس وحولها".

© REUTERS / Ismail Zitouny مصدر عسكري: الجيش الليبي يسيطر على منطقتين 40 كم جنوب طرابلس

وأضاف أن "الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل الحل السياسي، ومهما حدث، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الليبي".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق من طرابلس التي وصل إليها الأربعاء الماضي، أن الأولوية للحل السياسي في ليبيا، مؤكدا التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية الحدث" سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.