تسجيل
18:27 05 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية

    هل تتخلى السعودية عن الدولار

    Ahmed Jadallah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة في السعودية حسب قولها، بأن المملكة تهدد ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار، في حال أقرت واشنطن قانون "نوبك".

    وتسعى بعض الجهات في الولايات المتحدة  إلى تحريك تشريع يعرف باسم "نوبك"، يجعل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وهو تشريع ظل مجمدا لفترة طويلة، إذ ألمح رؤساء أمريكان سابقون إلى أنهم سيعترضون على أي تحرك لتحويله إلى قانون.

    الرواية ليست رسمية

    يقول المستشار الاقتصادي والنفطي محمد سرور الصبان حول هذه التقارير: ما نقلته "رويترز" ليس تصريح رسمي، إنما هي نقلته عن بعض المصادر، وما لم يصدر تصريح رسمي، فإن المملكة السعودية في حل من هذا التصريح، صحيح أن هناك تهديدات من قانون نوبك، لكنها ليست المرة الأولى التي يمرر فيها هذا القانون، وتم إلغاء القضايا التي رفعت على أوبك بسبب هذا القانون، وبالتالي لو تمريره مرة أخرى، صحيح أنه قد يزيد من الضغوط على أوبك والمملكة العربية السعودية، لكن يمكن مواجهته قضائيا وقانونيا.

    التخلي عن الدولار ليس من مصلحة السعودية

    أعتقد أن المملكة لا تفكر حاليا في التخلي عن الدولار كعملة، لأن المملكة لديها احتياطات نقدية كبيرة جدا بالدولار، موجودة في الخزينة الأمريكية على شكل سندات، وحتما بتحولها عن الدولار ستتأثر قيمة هذه الاحتياطات ما لم تسحبها المملكة، كما وأعتقد أن من المبكر جدا القول بهذه العملية، وهناك العديد من التهديدات من قبل الولايات المتحدة، التي تزعج دول أوبك، عن طريق التغريدات التي يكتبها الرئيس الأمريكي ترامب، لكن أوبك لم تعط آذانا صاغية لهذه التهديدات، سواء من ناحية زيادة الإنتاج أو الامتناع عن التصرفات الاحتكارية، وغيرها من المطالب التي طالب بها ترامب، وتجاهلهتا أوبك تماما واستمرت في تخفيض الإنتاج، وهذه التهديدات في الواقع لا تلقى الكثير من الاهتمام.

    أود التذكير بأن المملكة تملك الحق في البيع بأي عملة تريدها، لكن لا بد من أن تحسب المخاطر العديدة المالية والسياسية لهذا الانتقال من الدولار إلى العملات الأخرى.

    وختم الدكتور محمد بقوله: لكن هذه النقطة مهمة جدا فيما لو فكرت المملكة طرح أرامكو للاكتتاب العام دوليا، ويجب الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحيطة بالأسواق الأمريكية، ما اذا تم الطرح دوليا، أو يتم اختصارها على السوق المحلية، أو لا يتم طرح أي أسهم، كل هذا يجب أن يكون في ميزان التقييم بالنسبة للمملكة.

    هل تطبق الولايات المتحدة قانون "نوبك"

     وحول هذا الموضوع تحدث الخبير الإقتصادي قصي جاموس مدير مؤسسة "بوليشماركس" للاستشارات الاقتصادية لوكالة "سبوتنيك"، وقال: في الدوائر الأمريكية هناك شد باتجاه محاسبة أوبك، لكن هذا الموضوع سيكون صعبا إلى حد كبير، خصوصا وأن هناك أراء متباينة بين السلطات السياسية والتجارية الأمريكية، وهذا التباين قد يؤجل أو يلغي إمكانية محاسبة أوبك أو خروج قرار "نوبك"، خصوصا أن الرئيس ترامب داعم لبعض الأطراف في أوبك وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وبالتالي سيكون هناك نوع من عدم الراحة لدى ترامب في التوقيع على قرار يحاسب أوبك، أو حتى تطبيق هكذا قرار.

    تهديد أم خلاف

    يؤكد الأستاذ قصي بأن الخبر هو ضغط سياسي وليس لأمر اقتصادي، ويبين: هو نوع من الرد السياسي، لأن موضوع نوبك استجد اليوم، بالإضافة إلى عامل السياسات الأمريكية غير المتوقعة، خصوصا بعد قدوم الرئيس ترامب، حيث لا يمكن التنبؤ بقراراته، ولا أعتقد أن من مصلحة الدول الآن التصعيد في هذا الموضوع، لأنه صعب التحقيق عمليا.

    القرار السعودي ليس جديدا

    ويتابع الخبير قصي: ومن ناحية استغناء السعودية أو أي من دول أوبك عن الدولار، هذا الحديث ليس جديدا، بل حصل قبل ذلك عند الأزمة المالية العالمية، بسبب انخفاض قيمة الدولار آنذاك، والصين أيضا كانت ترغب خلال العامين الماضيين بالتخلي عن الدولار في تجارة البترول تحديدا، وأنشأت سوقا للعقود الآجلة مقومة باليوان الصيني، لكن اليوان نفسه ظل مرتبطا بالدولار.

    تطبيق هذا القرار

    يوضح الخبير الاقتصادي كيف يمكن لدول أوبك التخلي عن التعامل بالدولار: إمكانية تطبيق هذا الأمر يحتاج إلى أمرين أساسيين، الأول إيجاد عملة بديلة للدولار، وحتى الآن لا توجد هكذا عملة، فالدولار هو العملة المهيمنة وجميع الدول تقريبا تجري عملياتها التجارية من خلاله، والأمر الثاني في حال وجود سلة من العملات لتقييم العقود، يجب تحديد هذه العملات وإيجاد من يراقبها ويحددها، وهو ما يؤدي إلى الحاجة إلى بنك مركزي، وهذا صعب جدا، حيث سيؤدي إلى إشكال كبير بين الدول النفطية، لوجود اختلاف كبير بين شركاء أوبك نفسها، فكيف سيتم الاتفاق مثلا بين إيران والسعودية، لذلك هذا الأمر صعب جدا.

    التأثير على الاقتصاد العالمي

    على الرغم من أن الفرضية مستحيلة التحقق، لكن لو فرضنا أن دول أوبك استطاعت الاتفاق على استبدال الدولار بعملة أخرى، ولو حدث ذلك فعلا فإن قيمة الدولار ستتداعى وتنخفض، وتقل الثقة فيه ويصبح عملة ثانوية، وهذا سيكون مشكلة للاقتصاد العالمي، لأن معظم الدول تملك احتياطات بالدولار، ما يشكل صفعة لكثير من الأقتصادات العالمية، لان أصولها ستفقد الكثير من قيمتها، وأعتقد أن هذه النظرية كارثية على العالم من الناحية الاقتصادية، وسيكون ذلك تصعيدا كبيرا مع الولايات المتحدة، لأن ذلك يضعف السلطة السياسية الأمريكية والدور الأمريكي، وعندها ستحاول الولايات المتحدة بكل ما أوتيت من قوة لاحباط هذه المبادرة، بأي شكل كان، ودون تردد.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار النفط, أخبار أوبك, أخبار الولايات المتحدة, أخبار السعودية, النفط, السعودية, أوبك, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء أحد المشاركين في مهرجان رياضي بروريف (اختراق) في الساحة الرياضية الصغيرة لملعب لوجنيكي في موسكو
    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك