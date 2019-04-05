الجيش الوطني الليبي يسيطر على مطار طرابلس الدولي القديم

أعلن مصدر عسكري في اللواء التاسع التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة، أن الجيش الليبي قد تمكن من السيطرة على المطار الدولي القديم الذي تم حرقه في ٢٠١٤ جنوب العاصمة طرابلس فيما تدور الاشتباكات بالقرب منه.

وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الجيش الليبي قد تقدمت نحو العاصمة طرابلس وفرضت سيطرتها على المطار الدولي القديم الذي تم حرقه في ٢٠١٤، بجنوب العاصمة طرابلس"، مشيراً إلى أن "قوات الجيش تشتبك الآن مع قوة مكافحة الإرهاب برئاسة أميرها الجحاوي، وكتيبة النواصي اللتان تتبعان قوات حكومة الوفاق".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس.

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وأمر قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية، طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية، وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وبدأ الهجوم بالسيطرة على مدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كم جنوب طرابلس، بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء المتمركز في طرابلس، فائز السراج.