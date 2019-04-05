المسماري: لن نتوقف إلا بعد تحرير طرابلس والمطار تحت سيطرتنا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات تتقدم بشكل مباشر إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرتها الكاملة على المطار.

وأضاف المسماري "رصدنا تحركات للميليشيات المسلحة تجاه منطقتي الشويرف والجفرة، معلنا عن سقوط "5 شهداء في صفوف قواتنا خلال معركة تحرير طرابلس".

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بعد تحرير طرابلس.

المؤتمر الصحفي الآن للناطق الرسمي بإسم الجيش الليبي ، يستعرض بدء معركة تحرير #طرابلس

قالها المسماري " لن نتوقف " 🔥🇱🇾 #كلنا_الجيش_العربي_الليبي pic.twitter.com/svyWNdH6aZ — مثيب المطرفي | Muthieb (@Muthieb) April 5, 2019

وثمن المسماري جهود أهالي طرابلس في دعم قوات الجيش الليبي في المنطقة المحررة.

وقال المسماري "قواتنا تتقدم نحو طرابلس رغم قطعها مسافات طويلة تقدر بأكثر من 1000 كم"، مشيرا إلى أن معركة القوات الليبية "ستكون من تخوم العاصمة الليبية طرابلس".

ودعا المتحدث باسم الجيش الليبي العسكريين المشاركين في تحرير طرابلس لاحترام حقوق الإنسان وتأمين المدنيين.

وأشار المسماري إلى أن طائرة جوية أقلعت من مطار مصراتة وقصفت قوات الجيش المتقدمة لتحرير طرابلس، وأتبع ذلك بالتأكيد على "نحتفظ بحقنا في الرد على أي مصدر نيران يستهدف قواتنا العسكرية".