مفاوض حكومي: لوليسغارد فشل في إقناع الحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة

كشف عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض، العميد الركن عسكر زعيل، اليوم الجمعة، عن فشل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة، الفريق مايكل لوليسغارد، في إقناع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

القاهرة — سبوتنيك. وقال زعيل في تغريدة على موقع "تويتر": "لوليسغارد يعرب عن قلقه أن الاتفاق في الحديدة يتجه نحو الإخفاق، وأن محاولاته الكثيرة مع الحوثيين لم تجد نفعا في إقناعهم للتنفيذ".

لوليسجارد يعرب عن قلقه ان الاتفاق في الحديدة يتجه نحو الإخفاق وان محاولاته الكثيرة مع الحوثيين لم تجدي نفعا في إقناعهم للتنفيذ — عسكر احمد زعيل (@askar202020) April 5, 2019

ومنذ توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في ديسمبر الماضي إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.