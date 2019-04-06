الجيش الليبي يعلن استعادة سيطرته على بوابة الـ 27 في طرابلس

أعلن مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى اليوم السبت 6 أبريل/نيسان ، أن قوات الجيش الليبي قد استعادة سيطرتها على بوابة الـ 27 في طرابلس ، بعد أن أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق سيطرتها على البوابة حيث قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بزيارة لها صباح يوم الجمعة .