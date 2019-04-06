رئيس الوزراء العراقي يصل إيران في زيارة رسمية تستغرق يومين

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم السبت، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ توليه رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقل التلفزيون الإيراني استقبال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لعبد المهدي، بمراسم رسمية في مطار الإمام الخميني في العاصمة طهران، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Media Office العراق يبدأ العمل بقرار السماح بدخول الإيرانيين دون رسوم تأشيرات

ووصل عبد المهدي طهران على رأس وفد وزاري كبير، يصاحبه عدد من رجال الأعمال العراقيين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الثانية له خارج العراق، منذ توليه منصبه.

ومن المقرر، أن يلتقي عبد المهدي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما تتضمن زيارته كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات والمعاهدات المشتركة.

وكان العراق، بدأ في الاول من إبرايل/ نيسان الحالي، تنفيذ قرار السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى البلاد بدون تحصيل رسوم على تأشيرات الدخول، وذلك في مقابل قرار إيراني مماثل.

يأتي ذلك، بعد أيام من زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى العراق، ومناقشة، مسألة الاتفاق على إلغاء رسوم التأشيرات بين البلدين.

ويمر نحو مليون ونصف المليون إيراني عبر الحدود إلى العراق سنويا للمشاركة في المراسم الدينية بالمراقد الشيعية المقدسة.