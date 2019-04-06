إصابة سعوديين بفيروس خطير... والصحة تتحدث

بعد أن أصيب مواطن سعودي وممرض وطبيب بفيروس كورونا الخطير، أصدرت "الصحة" السعودية بيانا إلى المواطنين.

وأكدت صحة المنطقة الشرقية أن الوضع الصحي في مستشفى الخفجي مستقر، وأن هناك متابعة من التجمع الصحي "الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر".

ودفعت الحالة المفاجئة وزارة الصحة السعودية لإرسال إحدى الفرق الطبية المتخصصة إلى مستشفى عمليات الخفجي.

"صحة الشرقية": هناك تدابير للتعامل مع "كورونا" في الخفجي.. ولم نغلق المستشفى https://t.co/b1TlxF72it pic.twitter.com/MOSFze0WqR — اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) April 5, 2019

أصيب مواطن وممرض وطبيب في المستشفى بفايروس كورونا، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية، ما دفع مدير دائرة العلاقات العامة والحكومية بعمليات الخفجي المشتركة رياض الحسن للحديث قائلا: إن وزارة الصحة أرسلت فريقا متخصصا للوقوف على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة المستشفى لتعقيم وتطهير جميع مرافق المستشفى.

وأشار الحسن إلى أن الوضع في المستشفى لا يستدعي القلق؛ حيث لا يزال يستقبل المراجعين والزوار.

وكانت التحاليل الطبية لأحد الأشخاص في مستشفى عمليات الخفجي المشتركة، قد كشفت عن إصابته بفايروس كورونا؛ ليتم تقديم الخدمات العلاجية له وعزله ليتبين لاحقا إصابة ممرض وطبيب كانا يرافقانه أثناء تحويله إلى مركز علاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة الدمام.

يُذكر أن عددا من المواطنين في محافظة الخفجي قد تداولوا صورة لافتة حملت عبارة تفيد منع زيارة المرضى في جميع أقسام المستشفى وفي جميع الأوقات؛ وذلك لسلامتهم.