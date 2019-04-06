خطر على الحدود... ماذا أعلنت الكويت اليوم

تحدث التلفزيون الكويتي، اليوم السبت، عن "خطر على الحدود" الكويتية السعودية بعد ظهوره في المملكة خلال الأيام الماضية.

وقال التلفزيون الحكومي إنه وردت أنباء عن ظهور فيروس كورونا على الحدود الكويتية السعودية، بعد إصابة عدة أشخاص بالفيروس بمستشفى الخفجي السعودي.

#فيديو || الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحةد. ماجدة القطان: لا توجد أي حالة اصابة بفيروس #كورونا في #الكويت pic.twitter.com/Fz1bjHMsFj — جريدة 25 فبراير (@25FebNews) April 6, 2019

ونفت وكلية وزارة الصحة الكويتية، ماجدة القطان، وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، وقالت إنها تتابع الموضوع وتم الاتصال بالسطات السعودية والتأكد من وجود حالات بالفعل في السعودية.

وأضافت القطان أن حالات الكورونا يتم تسجيلها من خلال منظمة الصحة العالمية، وأنه تم التأكد من عدم دخول أي حالات إلى الكويت من خلال الاتصال بالمستشفيات وأقسام الحوادث.

وأشارت القطان إلى إبلاغ جميع المراكز الحدودية، ومختبر الصحة العامة الذي يعمل على 24 ساعة لتلقي أى فحوصات مخبرية.

وأصيب مواطن وممرض وطبيب في المستشفى بفايروس كورونا، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية، ما دفع مدير دائرة العلاقات العامة والحكومية بعمليات الخفجي المشتركة رياض الحسن للحديث قائلا: إن وزارة الصحة أرسلت فريقا متخصصا للوقوف على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة المستشفى لتعقيم وتطهير جميع مرافق المستشفى.

وأكدت صحة المنطقة الشرقية أن الوضع الصحي في مستشفى الخفجي مستقر، وأن هناك متابعة من التجمع الصحي "الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر".

ودفعت الحالة المفاجئة وزارة الصحة السعودية لإرسال إحدى الفرق الطبية المتخصصة إلى مستشفى عمليات الخفجي.