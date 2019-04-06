مقتل مدني ودمار بالمنازل بعد قصف نفذته التنظيمات المسلحة بريف حماة الشمالي

قتل مدني ووقعت أضرار بالمنازل بعد اعتداءات نفذتها التنظيمات المسلحة في ريف حماة الشمالي على بلدات الرصيف والعزيزية والكريم الواقعة في ريف حماة الشمالي الغربي.

ذكرت وكالة "سانا" أن التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي خرقت اتفاق المنطقة "المنزوعة السلاح" واعتدت على بلدات الرصيف والعزيزية والكريم بالقذائف الصاروخية اليوم السبت.

© Sputnik . Bassel Shartouh الجيش السوري يقضي على مجموعة مسلحة في اللطامنة شمال حماة

وأفادت الوكالة عن: "استشهاد مدني ودمار بالمنازل نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على بلدات الرصيف والعزيزية والكريم في ريف حماة الشمالي الغربي".

وقتل يوم الخميس أمس الأول مدني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

وكان خمسة جنود سوريين لقوا حتفهم، يوم الخميس أمس الأول، في ريف إدلب الجنوب الشرقي إثر استهداف موقعهم بصاروخ "كونكورس" موجه أطلقه مسلحو تنظيم "حراس الدين" الذي يتبع مباشرة، لأيمن الظواهري، متزعم تنظيم "القاعدة" الإرهابي في أفغانستان.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس أمس الأول، إن الإرهابيين في إدلب السورية يواصلون استعدادهم لاستفزازات باستخدام مواد سامة.