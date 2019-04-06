مقتل مدني ودمار بالمنازل بعد قصف نفذته التنظيمات المسلحة بريف حماة الشمالي

قتل مدني ووقعت أضرار بالمنازل بعد اعتداءات نفذتها التنظيمات المسلحة في ريف حماة الشمالي على بلدات الرصيف والعزيزية والكريم الواقعة في ريف حماة الشمالي الغربي.