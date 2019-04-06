رئيس مجلس النواب البحريني: بهذا الشرط يمكن حل الأزمة مع قطر

قالت رئيس مجلس النواب البحريني، فوزية زينل، إن الأزمة الخليجية مع قطر لا تتصل بمشاكل مع الشعب القطري.

وأضافت في حوارها مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "بالطبع لم نكن نتمنى ما وصلت إليه الأمور مع دولة قطر، خاصة وأننا ليس لدينا مشاكل مع الشعب القطري، وإنما المشكلة هي في ممارسات وسياسات النظام القطري، والتي لم يراعِ فيها لا الجيرة ولا التداخل بين الأسر والعوائل، ولا المصالح المشتركة داخل المنظومة الخليجية".

© AFP 2019 / Atta Kenare تصريحات نارية لرئيس البرلمان الإيراني قبيل توجهه إلى قطر

وشددت بقولها "نحن نرى أن الحل في استجابة النظام القطري مع الشروط المعلنة، التي وضعتها الدول الأشقاء الثلاثة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى مملكة البحرين ".

وأكدت زينل أن الملف الاقتصادي بوجه عام يشكل محورا أساسيا في اهتمام مجلس النواب البحريني، لما لذلك الملف من أثر مباشر على احتياجات المواطنين وفي الارتقاء بمجمل الأوضاع المعيشية.

وأوضحت زينل أن المجلس يمتلك العديد من الأدوات الدستورية والقانونية، التي تتيح له القيام بدور كبير في التعامل مع هذا الملف، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، وصولا إلى أفضل الاختيارات والحلول، التي تضمن استمرارية النماء الاقتصادي وضمان حصول المواطنين على ثمار هذه التنمية.