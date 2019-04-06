الجيش الليبي بقيادة حفتر يعلن بسط سيطرته على كامل مطار طرابلس القديم

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش بالحكومة الموقتة، أن الجيش الليبي بسط سيطرته المسلحة على مطار طرابلس الدولي القديم جنوب العاصمة، على كامل مطار طرابلس الدولي الذي تم حرقه عام 2014 من قبل قوات عملية "فجر ليبيا".