بعد تهديد هنية لإسرائيل... السنوار: أصابعنا موجودة على الزناد

أكد يحيي السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، اليوم السبت، أن "أصابعنا موجودة على الزناد وستبقى ضاغطة على الزناد للدفاع عن شعبنا ونكون له درع وسيف".

وأضاف السنوار خلال كلمة له أمام القوى الوطنية والشخصيات العامة وأبرز مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في قطاع غزة: "عززنا الدور المصري والعلاقة مع مصر، وقد كان لهم دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة، مشكورين". وذلك بحسب وكالة "سما".

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA ليبرمان: السنوار أسس لنا مدرسة نتعلم فيها ونخشى من حماس

وتابع:

خلال العام الماضي حققنا مع شعبنا مجموعة من الإنجازات، وأبرزها إفشال كل المحاولات الرامية لزعزعة السلم الأهلي في غزة.

وجه رئيس حماس في غزة، تحية خاصة لهيئة "مسيرات العودة"، وعلى رأسها منسق الهيئة، خالد البطش، على جهده الكبير في إنجاح مسيرات العودة بحلتها الوطنية.

سبق وأن قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء الماضي، إن الصاروخ الذي سقط في تل أبيب الأسبوع قبل الماضي، نجم عن خلل فني، لكن اعتبره "نموذجا مصغرا" للرد في حال "فكر الاحتلال بأية حماقة".

وقال هنية خلال لقائه بالمفكرين والكتاب إن الفصائل في قطاع غزة، وخلال مباحثات التهدئة التي تجري حالياً مع إسرائيل بوساطة مصرية، حملت جملة من المطالب بخصوص الأسرى.

ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، قال إن قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، فتح لنا مدرسة خلال العام الماضي، وجميع القادة من المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل يتعلّمون فيها، إنه إنسان بارع وخارق الذكاء.