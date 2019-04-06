قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية تعلن وصولها منطقة تاجوراء شرقي طرابلس

أفاد مصدر محلي ليبي اليوم السبت، بوصول كتيبة 166 قادمة من مدينة مصراته متجهة إلى منطقة تاجوراء شرقي طرابلس، وتعد تاجوراء قريبة من مناطق الإشتباكات في العزيزية وعين زارة.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "قوة من الكتيبة 166 تابعة لحكومة الوفاق قادمة من مدينة مصراته 200 كم من طرابلس قد وصلت إلى منطقة تاجوراء شرقي طرابلس"، مشيرا إلى أن "منطقة تاجوراء قريبة من مناطق الاشتباكات التي تدور الآن في العزيزية وعين زارة".

وأضاف المصدر أن "الكتيبة 166 يقدر عددها بـ 120 مقاتلا وعدد 80 آليات عسكرية تحمل أسلحة مضادة للطيران".

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي، بعد وصول قوات الجيش الليبي لمشارف العاصمة وسيطرتها على العديد من المدن في محيط طرابلس.

وفي ليبيا عشرات المليشيات المتصارعة وحكومتان تتنازعان السلطة: الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج، والثانية حكومة موازية بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" ويدعمها المشير خليفة حفتر.